Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Investmentbeispiel
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Net 1 Ueps Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 4,10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 439,024 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 195,12 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 21.09.2026 auf 4,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent.
Net 1 Ueps Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 360,24 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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