NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Net 1 Ueps Technologies-Investment eingebracht

Am 15.08.2018 wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 142,857 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers auf 3,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 182,86 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies bezifferte sich zuletzt auf 225,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at