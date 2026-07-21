NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 10,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 955,110 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 546,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,54 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 408,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at