Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Profitable Net 1 Ueps Technologies-Anlage?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Net 1 Ueps Technologies-Anteile bei 10,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 955,110 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 546,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,54 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 408,82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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