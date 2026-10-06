Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Lukrativer Net 1 Ueps Technologies-Einstieg?
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06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag bei 4,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 215,517 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 987,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,29 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 393,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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