NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 4,58 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 218,341 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 962,88 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 13.02.2026 auf 4,41 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,71 Prozent.
Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 369,25 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
