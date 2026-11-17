Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,82 USD. Bei einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 261,780 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 829,84 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 16.11.2026 auf 3,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,02 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich jüngst auf 287,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at