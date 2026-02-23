NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

NetApp-Anlage unter der Lupe 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 24,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 411,184 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 20.02.2026 42 138,16 USD wert, da der Schlussstand 102,48 USD betrug. Mit einer Performance von +321,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 20,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

