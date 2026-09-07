NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetApp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der NetApp-Anteile betrug an diesem Tag 35,46 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 2,820 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 185,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 523,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 423,38 Prozent vermehrt.

Am Markt war NetApp jüngst 36,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at