NetApp Aktie

NetApp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NetApp-Anlage im Blick 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen NetApp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetApp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 64,05 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,128 NetApp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 454,33 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 09.01.2026 auf 105,39 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,54 Prozent angewachsen.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 20,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NetApp Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NetApp Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!