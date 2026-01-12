NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen NetApp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NetApp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das NetApp-Papier bei 64,05 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,128 NetApp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 454,33 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 09.01.2026 auf 105,39 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,54 Prozent angewachsen.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 20,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at