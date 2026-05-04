NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

NetApp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,600 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 179,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,08 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,30 Prozent.

NetApp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at