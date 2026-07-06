NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Profitable NetApp-Investition?
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem NetApp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,221 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,29 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 02.07.2026 auf 154,17 USD belief. Mit einer Performance von +88,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
NetApp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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