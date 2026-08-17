NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Profitabler NetApp-Einstieg?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die NetApp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NetApp-Anteile bei 108,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,919 NetApp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (207,08 USD), wäre das Investment nun 190,35 USD wert. Mit einer Performance von +90,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 40,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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