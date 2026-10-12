NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen NetApp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetApp-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen NetApp-Anteile letztlich bei 113,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 87,765 NetApp-Papiere. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 09.10.2026 20 813,59 USD wert, da der Schlussstand 237,15 USD betrug. Mit einer Performance von +108,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von NetApp belief sich zuletzt auf 46,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at