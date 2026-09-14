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WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

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Langfristige Performance 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.09.2025 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 124,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NetApp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,065 NetApp-Anteilen. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 11.09.2026 1 607,10 USD wert, da der Schlussstand 199,28 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,71 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 39,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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