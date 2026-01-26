NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Investmentbeispiel
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetApp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die NetApp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,393 NetApp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 422,15 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 23.01.2026 auf 97,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 342,22 Prozent erhöht.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 19,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
