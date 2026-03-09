NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.03.2023 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 15,773 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Anteile wären am 06.03.2026 1 594,01 USD wert, da der Schlussstand 101,06 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,40 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NetApp belief sich jüngst auf 19,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at