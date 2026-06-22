NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in NetApp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetApp-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die NetApp-Aktie bei 102,69 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 9,738 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 159,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 555,26 USD wert. Damit wäre die Investition 55,53 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 31,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at