NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investment im Blick
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetApp-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetApp-Anteile betrug an diesem Tag 63,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 158,730 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 404,76 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 02.04.2026 auf 103,35 USD belief. Das entspricht einem Plus von 64,05 Prozent.
Am Markt war NetApp jüngst 20,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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