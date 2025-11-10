Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Netflix-Performance
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 112,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,731 Netflix-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 1 103,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97 929,02 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 97 929,02 USD, was einer positiven Performance von 879,29 Prozent entspricht.
Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 467,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Netflix
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|1 001,20
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.