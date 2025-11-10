NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 112,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,731 Netflix-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 1 103,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97 929,02 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 97 929,02 USD, was einer positiven Performance von 879,29 Prozent entspricht.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 467,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at