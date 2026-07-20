NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 8,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,753 Netflix-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 843,25 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 17.07.2026 auf 68,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 684,32 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Netflix zuletzt 289,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at