Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lohnendes Netflix-Investment?
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,19 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,780 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 153,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,26 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 394,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
