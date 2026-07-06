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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Lohnender Netflix-Einstieg? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 06.07.2023 wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,88 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,873 Netflix-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Netflix-Anteile wären am 02.07.2026 17 694,38 USD wert, da der Schlussstand 77,65 USD betrug. Mit einer Performance von +76,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Netflix betrug jüngst 326,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pixinoo / Shutterstock.com

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