NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Netflix-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,64 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Netflix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 265,703 Netflix-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 903,44 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 25.09.2026 auf 71,15 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,03 Prozent angewachsen.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 295,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at