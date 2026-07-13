NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 54,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Netflix-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,850 Netflix-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,70 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 10.07.2026 auf 73,37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,70 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Netflix zuletzt 309,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at