NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Am 18.05.2021 wurden Netflix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,63 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,564 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 789,50 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 15.05.2026 auf 87,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,95 Prozent.

Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 366,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at