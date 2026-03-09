Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lohnende Netflix-Investition?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Netflix-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Netflix-Anteile 89,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Netflix-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,122 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 111,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,12 Prozent gesteigert.
Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 418,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|84,51
|-0,90%
