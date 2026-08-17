NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Netflix-Einstiegs gewesen.

Am 17.08.2016 wurden Netflix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 9,64 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 037,667 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 81 104,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,16 USD belief. Damit wäre die Investition 711,04 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Netflix zuletzt 325,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at