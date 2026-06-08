NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie gebracht.

Die Netflix-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Netflix-Aktie an diesem Tag 40,94 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,428 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 2 007,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,75 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 346,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at