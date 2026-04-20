Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Frühe Investition 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Netflix-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 54,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,820 Netflix-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 97,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,07 USD wert. Mit einer Performance von +77,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 411,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

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