Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Lukrative Netflix-Investition?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Netflix-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Netflix-Papier bei 111,22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 0,899 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 55,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,15 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,12 Prozent.
Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 254,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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