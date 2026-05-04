NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Netflix-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115,65 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Netflix-Aktie investiert hat, hat nun 86,469 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 960,29 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 01.05.2026 auf 92,06 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Netflix belief sich zuletzt auf 387,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at