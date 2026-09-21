Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Profitable Netflix-Anlage?
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Netflix-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 122,70 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,150 Netflix-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Netflix-Papiers auf 71,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,49 Prozent verringert.
Netflix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 298,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Netflix
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