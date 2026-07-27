NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Netflix-Aktie gebracht.

Am 27.07.2025 wurde das Netflix-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 118,05 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 84,711 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (70,09 USD), wäre das Investment nun 5 937,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,63 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Netflix belief sich jüngst auf 290,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at