NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Netflix-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 119,94 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 83,378 Netflix-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 70,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 880,64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,19 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Netflix zuletzt 293,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at