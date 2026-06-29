Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Frühe Investition 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Netflix-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Netflix-Aktie letztlich bei 132,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,558 Netflix-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 557,85 USD, da sich der Wert eines Netflix-Anteils am 26.06.2026 auf 73,81 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 557,85 USD entspricht einer negativen Performance von 44,22 Prozent.

Netflix war somit zuletzt am Markt 310,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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