NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetGear von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetGear-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NetGear-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das NetGear-Papier letztlich bei 19,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetGear-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,063 NetGear-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,18 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 27.01.2026 auf 21,76 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,18 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von NetGear belief sich zuletzt auf 612,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at