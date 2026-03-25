NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NETGEAR-Investment im Blick
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 578,035 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 138,73 USD, da sich der Wert einer NETGEAR-Aktie am 24.03.2026 auf 24,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,39 Prozent vermehrt.
NETGEAR wurde am Markt mit 686,94 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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