NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lohnender NetGear-Einstieg?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetGear von vor 3 Jahren abgeworfen
Die NetGear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NetGear-Aktie 18,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NetGear-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,402 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetGear-Papiers auf 20,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 125,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,52 Prozent vermehrt.
Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 566,10 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu NetGear Inc.
Analysen zu NetGear Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|NetGear Inc.
|17,40
|1,16%
