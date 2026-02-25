NetGear Aktie

NetGear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

Lohnender NetGear-Einstieg? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetGear von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NetGear-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die NetGear-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NetGear-Aktie 18,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NetGear-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,402 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetGear-Papiers auf 20,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 125,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,52 Prozent vermehrt.

Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 566,10 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

