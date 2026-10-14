NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das NETGEAR-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NETGEAR-Papier an diesem Tag 33,32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,012 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 23,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,16 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte NETGEAR einen Börsenwert von 622,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at