NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NETGEAR-Investition
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NETGEAR-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das NETGEAR-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NETGEAR-Papier an diesem Tag 33,32 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,012 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 23,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,16 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte NETGEAR einen Börsenwert von 622,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
Analysen zu NETGEAR Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NETGEAR Inc.
|19,70
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.