NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der NETGEAR-Aktie statt. Zum Handelsende stand die NETGEAR-Aktie an diesem Tag bei 33,53 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,824 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 24,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,72 Prozent verringert.

NETGEAR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 624,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at