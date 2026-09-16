NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|NETGEAR-Performance im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das NETGEAR-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,16 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,109 NETGEAR-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 21,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,03 Prozent verringert.
NETGEAR wurde am Markt mit 581,69 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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