NETGEAR Aktie

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WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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NETGEAR-Investment 02.09.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen NETGEAR-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NETGEAR-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NETGEAR-Papier investiert hätte, hätte er nun 37,175 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 20,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 775,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,42 Prozent vermindert.

NETGEAR war somit zuletzt am Markt 576,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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