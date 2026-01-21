NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NetGear von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetGear-Investment verlieren können.

Am 21.01.2025 wurden NetGear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetGear-Aktie investiert hätte, hätte er nun 362,450 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 21,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 799,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetGear bezifferte sich zuletzt auf 637,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at