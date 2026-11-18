So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die NETGEAR-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,14 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,112 NETGEAR-Aktien. Die gehaltenen NETGEAR-Papiere wären am 17.11.2026 56,85 USD wert, da der Schlussstand 18,27 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,15 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte NETGEAR einen Börsenwert von 485,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at