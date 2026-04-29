NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NETGEAR von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in NETGEAR-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NETGEAR-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das NETGEAR-Papier bei 38,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,254 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 24,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 653,45 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,65 Prozent.

NETGEAR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 694,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at