NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NETGEAR-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,511 NETGEAR-Aktien. Die gehaltenen NETGEAR-Aktien wären am 02.06.2026 95,67 USD wert, da der Schlussstand 27,25 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 4,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR belief sich zuletzt auf 716,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at