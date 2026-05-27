NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen NETGEAR-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 39,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 254,323 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 26,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 635,30 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 635,30 USD, was einer negativen Performance von 33,65 Prozent entspricht.

NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 691,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at