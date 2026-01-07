NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NetGear von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde die NetGear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41,14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die NetGear-Aktie investierten, hätten nun 2,431 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,77 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 06.01.2026 auf 24,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,23 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für NetGear eine Börsenbewertung in Höhe von 695,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at