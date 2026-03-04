NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
|Lohnendes NetGear-Investment?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NetGear von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades NetGear-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,73 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die NetGear-Aktie investierten, hätten nun 265,041 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.03.2026 5 526,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,74 Prozent eingebüßt.
NetGear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 583,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetGear Inc.
Analysen zu NetGear Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetGear Inc.
|18,40
|-1,08%