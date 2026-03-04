NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NetGear von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NetGear-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NetGear-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,73 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die NetGear-Aktie investierten, hätten nun 265,041 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.03.2026 5 526,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,74 Prozent eingebüßt.

NetGear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 583,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at