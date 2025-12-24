NetGear Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NetGear von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das NetGear-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,39 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 352,237 NetGear-Aktien. Die gehaltenen NetGear-Anteile wären am 23.12.2025 8 650,93 USD wert, da der Schlussstand 24,56 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 13,49 Prozent gleich.
Der Börsenwert von NetGear belief sich jüngst auf 693,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
